Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg
90 Min.Ab 0
Das Miniatur Wunderland in Hamburg ist die wohl bekannteste und größte Modelleisenbahn der Welt. Die Ausstellung zeigt das Lebenswerk der Gebrüder Braun und öffnete im Jahr 2000 zum ersten Mal seine Pforten. Seitdem verzeichnet die Anlage jedes Jahr Millionen von Besuchern. Die Dokumentation liefert einen Blick hinter die Kulissen der beliebten Hamburger Attraktion sowie spektakuläre Animationen rund um die einzigartige Miniaturwelt.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© TOBIS Filmproduktion GmbH