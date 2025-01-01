WWII-Operation: Rheinüberquerung der Alliierten
Während ihres Vormarsches gegen die Wehrmacht im Deutschen Reich werden die Alliierten überrascht. Entgegen der Erwartung stoßen sie auf eine intakt Brücke in Remagen, die ihnen die Überquerung des Rheins vereinfachen. Hitler hatte zuvor darauf gehofft, dass der breite Rhein den Vormarsch stoppen würde, denn der Frust und das Chaos während des deutschen Rückzugs nahm kein Ende und man musste sich Zeit verschaffen. George S. Pattons kam Bernard Montgomery mit seiner Operation im Norden damit zuvor. Die ersten Soldaten auf rechtsrheinischem Boden erzählen von der gigantischen Operation.
