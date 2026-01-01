XXL-Doku: Die letzte Phase des 2. Weltkriegs | Zeitzeugen berichten
XXL-Doku: Die letzte Phase des 2. Weltkriegs | Zeitzeugen berichten
Die Rheinüberquerung & Der Kampf um den Westwall: Im März 1945 stehen die Alliierten vor dem Rhein, Hitlers letzter Hoffnungslinie. Während Feldmarschall Montgomery eine gewaltige Operation plant, um den Fluss zu überqueren, stoßen amerikanische Truppen überraschend auf eine intakte Brücke bei Remagen. Die ersten US-Soldaten wagen sich über sie und erleben hautnah die Spannung des Moments. Gleichzeitig kämpfen tapfere Männer in der Hürtgenwald-Schlacht, wo Betonbunker und Minenfelder zu tödlichen Fallen werden. Experten enthüllen die Schrecken des Krieges, während Historiker die psychologischen Folgen der Schlachten diskutieren. -- Timeline Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen rund um das Thema Geschichte! Egal ob Antike, Mittelalter oder das 20. Jahrhundert, hier findest du die besten Geschichts-Doku's.