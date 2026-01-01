XXL-True Crime Doku: Eine verhängnisvolle Leidenschaft
XXL-True Crime Doku: Eine verhängnisvolle Leidenschaft
Fall 1, Ein kaltblütiger Mord: Nachdem der Kneipenwirt Stephen French im Wisbech Arms in Cambridgeshire einen Gast ermordet, erfindet er eine ausgeklügelte Tarngeschichte, um der Justiz zu entgehen. Diese True-Crime-Doku zeigt, ob er mit seiner Geschichte davonkommt oder letztendlich doch in den Fängen der Justiz landet. Fall 2, Eine verhängnisvolle Leidenschaft: Nicht selten passiert es, dass sich Paare nach einigen Jahren voneinander entfremden. Doch nicht alle können mit einer Trennung umgehen und manche führen sogar zu Mord an dem eigenen Ex-Partner. Wie in dem Fall Kirsty Wilson und Alan Jermy. "999 - Killer on the Line" ist eine Krimi-Dokuserie, die die realen Notrufe nach brutalen Morden beleuchtet. Jede Episode analysiert authentische Polizeiaufnahmen und Gespräche, um die skrupellosen Täter zu entlarven, die glauben, der Justiz entkommen zu können. Spannende Interviews und intensive Rekonstruktionen zeigen, wie Ermittler diese Mörder aufspüren und zur Rechenschaft ziehen.