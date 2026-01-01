XXL-True Crime Doku: Mit dem Mörder im Aufzug | Der Fall Margaret Tobin
XXL-True Crime Doku: Mit dem Mörder im Aufzug | Der Fall Margaret Tobin
Als die Polizei das verlassene Auto von Stephen Dempsey auf einem Parkplatz findet, fehlt von ihm jede Spur. Erst der Fund eines Leichnams bringt die Ermittler zu der Erkenntnis, dass es sich um den Vermissten handelt. Dann geschieht an der Stelle ein weiterer Mord. Noch ahnt niemand, dass beide Fälle zusammenhängen. Ein abgefangener Anruf sowie die Routinemäßige Meldung einer Messerstecherei bringen der Polizei die benötigten Beweise, um den psychopatischen Killer dingfest zu machen. Margaret Tobin, eine selbstbewusste und streitbare Psychiaterin wurde mitten am Tag viermal in den Rücken geschossen, als sie den Aufzug in ihrem Bürogebäude verließ. Da es keinerlei Zeugen gab, tappten die Ermittler zunächst im Dunkeln. Doch dies änderte sich schlagartig durch zwei Telefonanrufe, die in einem Abstand von 2000 Kilometern getätigt wurden. Diese bringen die Polizei auf die Spur eines hochgebildeten, aber geistesgestörten Mörders, der eine Todesliste angelegt hatte.