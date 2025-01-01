XXL-True Crime Doku: Wenn Frauen Morden | Schockierende Kriminalfälle
Julie Dixon und David Twigg genossen Ansehen in der ländlichen Gemeinschaft von Burgh Le Marsh, Skegness. Sie führten ein florierendes Schreinerunternehmen. Doch die Gemeinde war geschockt, als maskierte Eindringlinge in ihre Werkstatt einbrachen, um das Gebäude in Brand zu setzen - mit ihren Insassen. Der Vorfall endet tragisch. David Twigg kommt in dem Feuer ums Leben. Julie Dixon gelingt es knapp, dem Inferno zu entkommen. Ihr verzweifelter Notruf erreichte die Rettungskräfte. Die Ereignisse hinterlassen eine düstere Atmosphäre der Angst und Verwirrung in der sonst so friedlichen Gemeinschaft. Darlene und Keith Gentry scheinen alles zu haben: ein wunderschönes Zuhause in Robinson, Texas, und drei wundervolle Kinder. Doch als ein panischer Notruf die Polizei alarmiert, finden sie einen Bewohner tot vor und die Waffen der Familie liegen im Vorgarten verstreut. Eine verdeckte Operation der texanischen Polizei enthüllt eine schockierende Verschwörung.