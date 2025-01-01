Zimmer der Angst
96 Min.Ab 6
Zimmer der Angst
Zwei Jahre liegt die Entführung der Ehefrau von Daniel Neymann zurück - seitdem ist sie spurlos verschwunden. Der Architekt hat dadurch jeden Halt verloren und auch seine Karriere aufgegeben. Für den Polizisten Körner bedeutete diese Entführung ebenfalls das Aus seiner Karriere, da er bei der Geldübergabe den vermeintlichen Entführer erschossen hat. Doch nun gibt es für die zwei Männer einen Hoffnungsschimmer: Daniel meint, seine Frau im Fernsehen gesehen zu haben ...
Genre:Thriller
Produktion:de, 2001
Altersfreigabe:
6
