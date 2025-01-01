Zocken ohne Limit - Online-Glücksspiel außer Kontrolle?
Das Glückspiel im Internet boomt. Innerhalb der EU ist die Regulierung nicht einheitlich geregelt. Hotspot der Branche ist Malta. Durch die Besteuerung der Spieleinsätze verdienen die Staaten ordentlich mit. Ein sicherer Gewinner ist das organisierte Verbrechen. Während die Mafia das Spiel für die Geldwäsche nützt, verzocken Spielsüchtige ihr Leben. Diese Doku wirft einen Blick auf die international vernetzte Schattenwelt des Online-Glücksspiels. Wie funktioniert das beinharte Business um Milliarden Euros? Und: Kann der Staat Kriminalität und Korruption unter Kontrolle bringen?
