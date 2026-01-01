Zombieworld - Welcome to the ultimate Zombie Party
107 Min.Ab 16
107 Min.Ab 16
Zombieworld - Welcome to the ultimate Zombie Party
Rasante Horrorkomödie, wie eine chinesische Version von SHAUN OF THE DEAD... In Hong Kong sind die Zombies los! Lung und Chi-Yeung wären gerne Superhelden. Doch die Realität sieht anders aus. Die beiden sind ziemliche Versager. Bis zu dem Tag, an dem tatsächlich eine apokalyptische Zombieseuche ausbricht. Bewaffnet mit selbstgebastelten Zombie-Vernichtungs-Waffen ziehen sie durch die Straßen, um ihre Herzdamen vor den blutrünstigen Monstern zu retten. Da rollen die leeren Köpfe der fleischhungrigen Untoten und ihr Blut färbt die Straßen dunkelrot... Willkommen in Zombieworld!
Genre:Action, Horror, Comedy
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film