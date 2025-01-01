Zuagroast - Ein Gartenkrimi
92 Min.Ab 12
Journalistin Vera Horvath (Hilde Dalik) kehrt in das Haus ihrer Oma ins Südburgenland zurück. Getrieben von einer Schneckenplage, landet Vera im “Klub der grünen Daumen“, wo sie sich mit Eva (Julia Koch) anfreundet. Doch Evas Ehemann Paul (Manuel Rubey) macht ihr durch dubiose Geschäfte das Leben schwer. Basierend auf dem Bestseller-Krimi von Martina Parker. Hergestellt mit Unterstützung von FISA+, ABA (Austria Business agency), RTR Fernsehfond Austria, Land Burgenland und Burgenland Tourismus.
Genre:Krimi
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, GEWALT, DESORIENTIERUNG
