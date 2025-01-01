Live TV kostenlos auf Joyn streamen
Live TV kostenlos auf Joyn streamen
Über 100 TV-Sender sowie aktuelle Sportevents live ansehen.
JOYN hat’s drauf: Live-TV auf Knopfdruck
Alle deine Lieblingssender live auf einer Plattform streamen: Im JOYN Live-TV Player warten über 130 Sender darauf, von dir entdeckt zu werden.ORF, ATV, PULS 4, ServusTV, PULS 24, ProSieben Austria und Sat.1 Österreich – unser SuperStreamer stellt ein Super Senderaufgebot mit heimischen oder internationalen Top-Sendern wie Eurosport, DMAX, CNN, TLC, Nickelodeon, WELT TV, Spiegel TV und Comedy Central und vielen mehr.
Wie funktioniert Live-TV auf Joyn?
Den JOYN-Livestream kannst du entweder im Webbrowser oder mit der JOYN-App auf dem Handy, Tablet oder Smart-TV schauen.
Für Android-Geräte findest du die JOYN-App im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple Appstore. Wenn du JOYN direkt auf deinem Smart-TV genießen willst, geht das mit deinen Android TV, SAMSUNG, LG, Hisense & Philips TV-Geräten, sowie mit Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV Streaming-Sticks und schon kannst du kostenlos losstreamen.
JOYN kannst du auch in jedem Webbrowser einfach und kostenlos nutzen. Für bestimmte Funktionen wie den Live-Stream einiger Sender musst du dich registrieren, aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV Player in der App startet dann sofort der Live-Stream der Sendung deiner Wahl.
JOYN hat noch mehr drauf
Wir haben alles drauf: Filme und Shows, Dokus, Serien und Live-Sport, Nachrichten und Infotainment. Highlights wie „Forsthaus Rampensau“, „Bauer sucht Frau“, „Germany’s Next Topmodel“, „Teenager werden Mütter“, „2 Minuten 2 Millionen“, „The Voice of Germany“ oder „Joko & Klaas gegen ProSieben“ stehen dir nicht nur live, sondern auch auf Abruf zur Verfügung. Mit mehr als 30 Mediatheken bekommst du unter anderem auch die besten Programme von ORF ON bis ServusTV ON. Egal ob „Zeit im Bild“, „Biester“ und „Vorstadtweiber“, oder auch „Bares für Rares“, „Bergwelten und „Terra Mater“ – auf JOYN hast du das geballte Unterhaltungsangebot, wann und wo du willst. Ja, wer Zappn mochte, wird JOYN lieben.