100 TAGE AUTARK
Die Real Life Guys wagen ein einzigartiges Experiment: Drei Monate leben sie in einem Selbstversorger-Szenario. Ohne Stromnetz, Supermarkt oder fließendes Wasser wollen sie alles zum Leben Notwendige selbst erzeugen. Vom Ackerbau über Bauprojekte bis zur Energiegewinnung. Die Zuschauer begleiten hautnah, wie aus einem Stück Land eine funktionierende Gemeinschaft entsteht. Ein Abenteuer zwischen Survival, Teamdynamik und nachhaltiger Lebensweise – echt, roh und kompromisslos.
