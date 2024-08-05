1000 Tricks
Folge vom 05.08.2024: 1000 Tricks vom 05.08.2024
15 Min.Folge vom 05.08.2024
Lenny und David möchten Bälle durch die Luft werfen, wie ein Jongleur im Zirkus. Zum Glück kommt Magic Max vorbei und zeigt ihnen einen Trick! Die Mathematik- und Deutschaufgaben von Ossi und Hannah schreiben sich leider nicht von selbst. Oder doch? In der Schule der Magie ist alles möglich. Christoph kann Mellys Geheimnis nicht erraten. Wie funktioniert ihr magisches Wasser-Experiment? Findet es heraus bei 1000 Tricks! Bildquelle: ORF
