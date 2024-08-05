Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
1000 Tricks

1000 Tricks vom 05.08.2024

ORF1Folge vom 05.08.2024
1000 Tricks vom 05.08.2024

1000 Tricks vom 05.08.2024Jetzt kostenlos streamen

1000 Tricks

Folge vom 05.08.2024: 1000 Tricks vom 05.08.2024

15 Min.Folge vom 05.08.2024

Lenny und David möchten Bälle durch die Luft werfen, wie ein Jongleur im Zirkus. Zum Glück kommt Magic Max vorbei und zeigt ihnen einen Trick! Die Mathematik- und Deutschaufgaben von Ossi und Hannah schreiben sich leider nicht von selbst. Oder doch? In der Schule der Magie ist alles möglich. Christoph kann Mellys Geheimnis nicht erraten. Wie funktioniert ihr magisches Wasser-Experiment? Findet es heraus bei 1000 Tricks! Bildquelle: ORF

Alle verfügbaren Folgen