1000 Tricks
Folge vom 12.08.2024: 1000 Tricks vom 12.08.2024
14 Min.Folge vom 12.08.2024
Bei 1000 Tricks vermehrt Melly Strohhalme auf magische Art und Weise. Spielt sie Christoph einen Streich, oder verzählt er sich ständig? Lina und Nikodemus hätten gerne Superkräfte wie Paula Pix in ihrem Comic Buch. In der Schule der Magie zeigt ihnen Zauberlehrer Tristan, wie sie ein Seil durch ihren Bauch wandern lassen können. Magic Max zaubert mit Milch und verrät Amelie Sophie, David und Aresu den Trick. Bildquelle: ORF
