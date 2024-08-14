1000 Tricks
Folge vom 14.08.2024: 1000 Tricks vom 14.08.2024
15 Min.Folge vom 14.08.2024
Die Party kann beginnen! Melly und Christoph müssen nur noch das Geburtstagsgeschenk verpacken. Mit Magie sollte das kein Problem sein. Oder doch? Gibt es einen Zaubertrick, der nur eine Sekunde lang dauert? David und Amelie Sophie wollen es herausfinden und fragen Magic Max. Ossi zaubert Limonade aus dem Nichts für seine Partygäste. Gelernt hat der den Trick in der Schule der Magie von Zauberlehrer Tristan. Bildquelle: ORF
