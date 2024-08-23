1000 Tricks
Folge vom 23.08.2024: 1000 Tricks vom 23.08.2024
15 Min.Folge vom 23.08.2024
Für den heutigen Zahlentrick braucht Melly ein gutes Gedächtnis. Wird Christoph den Trick durchschauen? In der Schule der Magie passieren verblüffende Dinge: Das magische Zimmer verwandelt sich in einen Kinosaal und Hannah und Diana zaubern Popcorn. Schaffen sie es Zauberlehrer Tristan zu beeindrucken? Wie können Lilly und Clemens eine Serviette aus dem Nichts zaubern? Magic Max kennt die Antwort! Bildquelle: ORF
