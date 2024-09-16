1000 Tricks
Melly und Christoph bereiten sich für ein magisches Picknick vor. Sie brauchen ihren Picknickkorb und einen beeindruckenden Trick! Was werden die beiden vorführen? In der Schule der Magie dreht sich heute alles um Zeit. Wird es Tristan schaffen in die Vergangenheit zu reisen und Bananenschalen und Chipspackungen wieder aufzufüllen? Amelie-Sophie und Aresu müssen ihre Projektarbeit in der nächsten Schulstunde abgeben. Doch die Klammermaschine ist leer und sie können die vielen Seiten nicht zusammenheften. Magic Max ist ihre letzte Hoffnung! Bildquelle: ORF
