1000 Tricks
Folge vom 18.09.2024: 1000 Tricks vom 18.09.2024
14 Min.Folge vom 18.09.2024
Das große Backen kann beginnen: Christoph hat alle Zutaten für Großtantes feinste Schokoladentorte eingekauft. Doch Melly zerreißt versehentlich das handgeschriebene Rezept. Kann sie den Zettel wieder ganz zaubern? Lenny hat vergessen etwas für den Talentwettbewerb vorzubereiten. Er braucht Hilfe von Magic Max. Lina und Julian haben in einem Zauberbuch über den berühmten Entfesselungskünstler, Harry Houdini, gelesen. Er konnte sich mühelos aus einem verschlossenen Wassertank befreien. In der Schule der Magie lernen sie von Zauberlehrer Tristan einen ähnlichen Trick. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0