15 Min.Folge vom 20.09.2024

Heute steht die Kraft der Magnete auf dem Stundenplan. Mit magischer Anziehungskraft kennt sich Magic Max aus und lässt ein Lineal schweben. Ossi und Nikodemus basteln gerne mit Kartonrollen. In der Schule der Magie lernen sie aus leeren Rollen etwas erscheinen zu lassen. Christophs Lieblingsgeschäft verkauft T-Shirts zum halben Preis. Er verrät Melly nicht, welches er kaufen möchte. Könnt ihr seine Gedanken lesen? Bildquelle: ORF

