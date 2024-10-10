Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
1000 Tricks

1000 Tricks vom 10.10.2024

ORF1Folge vom 10.10.2024
1000 Tricks vom 10.10.2024

1000 Tricks vom 10.10.2024Jetzt kostenlos streamen

1000 Tricks

Folge vom 10.10.2024: 1000 Tricks vom 10.10.2024

15 Min.Folge vom 10.10.2024

Christoph und Melly besuchen heute ihre Verwandten. Doch im Zimmer der Großmutter ist Nichts wie es scheint. Alles ist verzaubert! Heute stehen die Zauberschülerinnen Hannah und Diana vor einer großen Hausforderung: Sie sollen schweben wie auf dem Mond. Ob der Trick funktioniert? Magic Max verzaubert Kristians Schulrucksack und holt ein vollgefülltes Glas Wasser heraus. Alle Kinder staunen! Bildquelle: ORF

Alle verfügbaren Folgen