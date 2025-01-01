2 Minuten 2 Millionen
Mehr Investoren, mehr Innovation & noch mehr Investment-Volumen bei der erfolgreichsten Start Up-Show im deutschsprachigen Raum. Mit dabei sind u.a. Katharina Schneider, Eveline Steinberger, Alexander Schütz, Erich Falkensteiner, Mathias Muther & Christian Jäger als Business Angels.
2 Minuten 2 Millionen – Die Show für Start-ups und Investoren
Das Erfolgsformat geht in eine neue Runde – mehr Investoren, mehr Innovation und noch mehr Investment-Volumen. Die 12. Staffel der Start-Up-Show startet am Donnerstag, den 20. Februar, in eine Staffel mit vielen Rekorden. Noch nie zuvor saßen so viele Investor:innen in der Jury. Mit dabei sind unter anderem Katharina Schneider, Eveline Steinberger und Christian Jäger. Sei dabei und streame jede Woche die neueste Folge kostenlos auf JOYN.
2 Minuten für den großen Durchbruch
„2 Minuten 2 Millionen“ bietet Jungunternehmer:innen die Chance ihres Lebens: In nur zwei Minuten haben sie die einmalige Gelegenheit, ihre Geschäftsidee vor einer Jury von erfahrenen Investoren zu präsentieren. Die Jury entscheidet im Anschluss, ob sie in das vorgestellte Projekt investieren. Die Show kombiniert innovative Ideen, Nervenkitzel und persönliche emotionale Geschichten, was sie zu einem Muss für alle Fans von Unternehmertum und packenden Storys macht.
Spannung, Mut und 2 Minuten, die alles verändern können
Auch in der neuen Staffel stehen die Teilnehmer:innen wieder vor der großen Herausforderung, innerhalb von nur zwei Minuten die Jury von ihrer Geschäftsidee überzeugen zu müssen. Zwei Minuten, die Mut, Präzision und jede Menge Überzeugung fordern und alles verändern können. Mit dabei in der ersten Folge bei „2 Minuten 2 Millionen“ sind unter anderem Cell Genius aus Tirol, die eine revolutionäre Art der Zell-Regeneration vorstellen, oder das Wiener Start-Up happytiptoes, das wiederverwendbare Zehenwärmer entwickelt hat.
Mehr vergangene Erfolgsgeschichten auf JOYN streamen
Möchtest du mehr vergangene Erfolgsgeschichten und Start-ups sehen, die sich zu erfolgreichen Unternehmen entwickelt haben? Auf JOYN kannst du Clips der Pitches aus „2 Minuten 2 Millionen“ kostenlos nachsehen. Tauche ein in die spannende Welt der Start-ups und lass dich von deren Erfolgsgeschichten inspirieren.