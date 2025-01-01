Vor TV
25 Jahre Katastrophe Kaprun - Das Schweigen der Männer
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Vor TV
25 Jahre Katastrophe Kaprun - Das Schweigen der Männer
155 Menschen kamen bei dem Seilbahnunglück in Kaprun im Jahr 2000 ums Leben. In dem Fall wurden alle 16 Angeklagten freigesprochen - ein nicht vorhersehbares Unglück, so das Urteil des Gerichtes. Schlamperei, Amtsmissbrauch, gröbste Fahrlässigkeit sagen andere. Klar ist, dass durch den Unfall das Leben vieler Menschen zerstört wurde. Wie stehen die Betroffenen und involvierten Personen heute zu der Tragödie?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4