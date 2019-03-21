ABC of... S1 E13: Die Geschichte des SkateboardensJetzt kostenlos streamen
Folge 13: ABC of... S1 E13: Die Geschichte des Skateboardens
26 Min.Folge vom 21.03.2019Ab 12
Wirf einen Blick auf die Geschichte des Skateboardens, von den Pionieren, die auf den Bordsteinen fuhren, bis zu den Riesenevents von heute.
