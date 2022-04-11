Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
61 Min. Ab 12

Stefan Klippstein und Tierschutzkollegin Melanie suchen nach Welpenhändlern in Berlin. Dorthin gelangen viele Hunde aus dem Ausland, allerdings ohne jegliche Papiere und Impfungen Somit kann der Hund auch für potenzielle Käufer gefährlich werden. Als sich die zwei Kollegen als Interessenten für einen Welpen ausgeben, um einen Welpenhändler aus der Reserve zu locken, erkennt dieser jedoch die Farce und versucht sich davon zu machen.

