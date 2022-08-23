Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 23.08.2022
60 Min.Ab 12

Landtierarzt zur Untersuchung auf dem Alpaka Bauernhof. Heute sollen einige Hengste kastriert werden. Außerdem in der Sendung: Holger liebt Döner über alles! Der Youtuber und Food-Influencer ist auf der Suche nach dem besten Döner Deutschlands. Heute ist er unterwegs in der Hansestadt Hamburg! Findet er da den leckersten Kebab? Und: Kontrolle durch die Polizei Schwaben Süd West. Chris Stark und seine Kollegen von der Verkehrspolizei sind Rasern auf dem Motorrad auf der Spur.

