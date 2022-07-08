Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Oktoberfest in Shanghai

Kabel Eins
Folge vom 08.07.2022
Thema u. a.: Oktoberfest in Shanghai

61 Min.Folge vom 08.07.2022Ab 12

Die Bayern David Lazarowics und Thomas Weissmüller organisieren dieses Jahr das erste Mal ein Oktoberfest in der chinesischen Metropole Shanghai. Hier prallen nicht nur Kulturen, sondern auch unterschiedliche Erfahrungen aufeinander. Wird das bayrische Fest auch in China ein Erfolg? Und: Im oberbayerischen Schrobenhausen sagen Schädlingsbekämpfer Jörg Engel und Oliver Hofmann Eichenprozessionsspinnern den Kampf an. Doch können sie alle Bäume erfolgreich behandeln?

