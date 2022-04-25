Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a: Wohnungsräumung in Berlin

Kabel EinsFolge vom 25.04.2022
Thema u. a: Wohnungsräumung in Berlin

Thema u. a: Wohnungsräumung in BerlinJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 25.04.2022: Thema u. a: Wohnungsräumung in Berlin

60 Min.Folge vom 25.04.2022Ab 12

Das "Fair Werter" Team aus Berlin räumt und entrümpelt Wohnungen und kümmert sich darüber hinaus um eine sinnreiche Verwertung der benutzten Möbel und verbliebenden Gegenständen der alten Besitzer. Ihr Motto: So wenig wie möglich wegschmeißen.

Alle verfügbaren Folgen