Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.04.2022: Thema u. a.: Putzeinsatz auf der Autobahn
61 Min.Folge vom 26.04.2022Ab 12
Ein wichtiges Verkehrsschild kurz vor einer Autobahnausfahrt wurde mit Graffiti beschmiert. Die Autobahnmeisterei Rangsdorf fährt los, um die Schmierereien am Unfallschwerpunkt bei der engen Kurve wieder schnellstens zu entfernen. Und: Truck Wash Köln.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
