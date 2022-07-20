Thema u. a.: Strandpatrouille am Norddeich Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.07.2022: Thema u. a.: Strandpatrouille am Norddeich
60 Min.Folge vom 20.07.2022Ab 12
Der Strand am Norddeich in Niedersachsen ist ein beliebter Ort im Sommer - und Arbeitsplatz für Anton Siemers und Georg Ulrich. Zusammen gehen die zwei als Strandpatrouille über den Strand um nach dem Rechten zu sehen. Und: Essensretter Köln.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
