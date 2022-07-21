Thema u. a.: Deutsche Gründlichkeit in ThailandJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.07.2022: Thema u. a.: Deutsche Gründlichkeit in Thailand
61 Min.Folge vom 21.07.2022Ab 12
Sven Michel führt ein deutsches Restaurant mitten in Bangkok. Auch wenn dort grundsätzliche Unterschiede in der Arbeitswelt bestehen, investiert der Restaurant-Inhaber viel Zeit darin, seine Angestellten anzulernen. Und: Tuningkontrolle Ludwigsburg.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen