In der zweiten Staffel von "Adventure Buddies" machen der Ex-Elitesoldat Otto Karasch und Extremsportler Joey Kelly eine aufregende Reise mitten in den Regenwald im Amazonasgebiet. 7 Tage ohne Empfang oder andere menschliche Kontakte. Die Beiden müssen sich eine Unterkunft bauen, Essen beschaffen und dabei immer alles im Blick haben: Denn jeder Fehler im Amazonasgebiet kann tödlich enden.
Genre:Abenteuer, Dokumentation
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH