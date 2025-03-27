Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Aktuell: Der Talk

Aktuell: Der Talk vom 27.03.2025

ATVFolge vom 27.03.2025
Aktuell: Der Talk vom 27.03.2025

Aktuell: Der Talk vom 27.03.2025Jetzt kostenlos streamen

Aktuell: Der Talk

Folge vom 27.03.2025: Aktuell: Der Talk vom 27.03.2025

53 Min.Folge vom 27.03.2025

"Aktuell: Der Talk" widmet sich den wichtigsten Themen der Woche - mit einem Twist. Jeder Gast bringt ein individuelles Thema mit in die Talkrunde und stellt es unter einer persönlichen, knackigen Schlagzeile vor. Grundlage genug für informative Diskussionen in der JournalistInnen-Runde, der inhaltlich keine Grenzen gesetzt sind. Von Innenpolitik bis Sport, von Außenpolitik bis Chronik - alles was bewegt, wird besprochen.

Alle verfügbaren Folgen