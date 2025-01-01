Am Standesamt
Von der Wiege bis zur Bahre: Formulare, Formulare! Standesämter sind bürokratische Orte, an denen viel trockene Schreibarbeit geleistet wird. Es sind jedoch auch Orte, die Menschen anlässlich besonderer Lebensereignisse aufsuchen, die symbolisch für den Kreislauf des Lebens stehen. Regisseurin Jennifer Rezny spürt in ihrem 2017 entstandenen Film „Am Standesamt“ einem Beruf nach, der so viel mit dem Leben zu tun hat wie kaum ein anderer: Standesbeamte, auch „Buchhalter des Lebens“ genannt, beglaubigen neues Leben, besiegeln die Liebe zwischen zwei Menschen oder beurkunden den Tod eines von Verstorbenen. Sie haben mit kleinteiliger Paragrafenarbeit zu tun, gleichzeitig werden sie täglich mit der kompletten menschlichen Gefühlspalette von euphorisch bis tieftraurig konfrontiert.