Amore unter Palmen Deutschland
In der Doku-Reihe "Amore unter Palmen" haben Frauen und Männer aus Deutschland ihr Liebesglück gefunden - ausgerechnet am anderen Ende der Welt. Sieben Frauen und Männer aus Deutschland zeigen den Alltag mit ihren Partnern auf der ganzen Welt. Überwindet die Liebe Ländergrenzen, kulturelle Unterschiede und Sprachbarrieren? Oder bringt die Realität die Ernüchterung?
Genre:Reality, Dokudrama
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
