Anna Netrebko und Rolando Villazón singen
Salzburg 2005 - Verdis Oper "La Traviata" schlägt ein wie eine Bombe: Nie zuvor waren Opernstars so präsent in den Medien. Anna Netrebko und Rolando Villazón in den Hauptrollen standen nicht zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne, doch in Salzburg wurden sie endgültig zu Superstars. Jeder für sich, vor allem aber als Paar auf der Bühne, das die Fantasien des Publikums beflügelte. Die Dokumentation von Anaïs Spiro bietet einen unterhaltsamen Rückblick auf eine Inszenierung, die der Gattung Oper zu neuer Popularität verholfen hat. Anna Netrebko und Rolando Villazón teilen 15 Jahre nach diesem legendären Auftritt ihre Emotionen mit dem Publikum. Opernregisseur Willy Decker plaudert aus dem Nähkästchen. Die kaum bekannten Filmaufnahmen der Probenarbeit geben einen intimen und persönlichen Einblick von der Atmosphäre am Set und die französische Sopranistin Erminie Blondel erzählt von ihrer Bewunderung für das Traumopernpaar.