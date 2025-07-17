Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Die Partynomaden

SAT.1Staffel 2Folge 105
Die Partynomaden

Die PartynomadenJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 105: Die Partynomaden

45 Min.Ab 12

Als die Studentin Kira aus einem Kurzurlaub in ihre Wohnung zurückkehrt, herrscht dort das Chaos. Der kurzzeitige Zwischenmieter hat offenbar eine wilde Party veranstaltet und ist danach spurlos verschwunden. Anwalt Bernd Römer sucht nach dem Schadensverursacher und deckt dabei ungeahnte Verstrickungen auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen