Anwälte im Einsatz
Folge 31: Wie Feuer und Wasser
45 Min.Ab 12
Vom Regen in die Traufe! Seitdem Svenja eine Haushälfte geerbt hat, steckt die 30-Jährige in einer Zwickmühle. Denn der ungehobelte Nachbar Wilko setzt alle Hebel in Bewegung, um Svenja aus dem Haus zu mobben. Kann Anwalt Forliano seine Mandantin vor dem Zusammenbruch retten?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1