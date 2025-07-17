Anwälte im Einsatz
Folge 64: Du hast mein Herz geklaut
45 Min.Ab 12
Unschuldig schuldig? Linda Kahlert wird des Diebstahls verdächtigt. Alles spricht gegen sie. Anwalt Römer versucht ihr zu helfen, doch der Verdacht bleibt so stark, dass sie selbst an ihrer Unschuld zweifelt. Doch die Lösung liegt nicht auf der Hand, sondern in der Familiengeschichte. Schafft es Bernd Römer, ihr zu helfen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1