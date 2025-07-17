Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 65
45 Min.Ab 12

Nadine geht aus finanzieller Not eine Leihmutterschaft ein. Doch nach zwei Monaten will das kinderlose Paar plötzlich das Baby nicht mehr haben. Anwältin Ruttloff muss zwischen Emotionen und knallhartem Geschäft vermitteln. Doch kann es überhaupt einen Gewinner geben?

