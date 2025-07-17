Anwälte im Einsatz
Folge 65: Das stornierte Baby
45 Min.Ab 12
Nadine geht aus finanzieller Not eine Leihmutterschaft ein. Doch nach zwei Monaten will das kinderlose Paar plötzlich das Baby nicht mehr haben. Anwältin Ruttloff muss zwischen Emotionen und knallhartem Geschäft vermitteln. Doch kann es überhaupt einen Gewinner geben?
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1