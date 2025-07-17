Anwälte im Einsatz
Folge 23: In den Fängen des Heilers
45 Min.Ab 12
Indras Mutter sitzt mit schwerem Rheuma im Rollstuhl. Als der Heiler Malik sie behandelt, sind ihre Schmerzen wie weggeblasen. Indra glaubt nicht an ein Wunder und ruft Anwältin Ariane Paulus zu Hilfe. Wird die Juristin die Wahrheit aufdecken?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1