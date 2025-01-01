Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Arztbesuch des Grauens

SAT.1Staffel 9Folge 138
44 Min.Ab 12

Ein Mann ist bei seinem Bruder eingeladen, doch niemand öffnet. Im Garten findet er seine schwerverletzte, durch einen Metallstab aufgepießte Schwägerin vor. - Eine Mutter befürchtet, dass ihr Ex-Mann eine Hirnblutung erlitten hat und deshalb mit der Tochter orientierungslos durch einen Wald irrt. - Eine Frau bringt ihre beste Freundin nach einem Sturz in die Notaufnahme. Wegen einer Zungenverletzung kann sie nicht sprechen, verhält sich aber sehr merkwürdig.

