Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Und es hat Bumm gemacht

SAT.1Staffel 9Folge 147
Und es hat Bumm gemacht

Und es hat Bumm gemachtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 147: Und es hat Bumm gemacht

44 Min.Ab 12

Im Partykeller eines Jugendzentrums kommt es nach dem Streit von zwei Jugendlichen zu einer Explosion. Einer der Streithähne ist verletzt, der andere verschwunden. - Eine Frau, die sich beim Heimwerken schwer verletzt hat, kommt mit einem deutlich älteren Mann in die Notaufnahme. - Eine Frau hat ihrer Schwester ihre Vespa geliehen. Nun wird sie zu einem Unfall mit diesem Fahrzeug gerufen. Doch ihre Schwester ist nicht aufzufinden, an der Unfallstelle liegt deren Freundin.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen