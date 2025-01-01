Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Ultra verdächtig

SAT.1Staffel 9Folge 150
Ultra verdächtig

Ultra verdächtigJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 150: Ultra verdächtig

44 Min.Ab 12

Eine Mutter ist bei ihrer Tochter und deren Freund eingeladen. Ihre schlimmsten Vorbehalte dem Ex-Fußball-Ultra gegenüber scheinen sich zu bewahrheiten, als sie ihre Tochter schwerverletzt am Boden findet. - Auf einem abgelegenen Rastplatz wacht eine Frau mit starken Kopfschmerzen in ihrem völlig verwüsteten VW-Bus auf und kann sich an nichts mehr erinnern. - Eine Frau bringt ihren Vater mit leichten Verbrühungen in die Notaufnahme. Der Mann scheint etwas zu verschweigen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen