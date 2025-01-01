Frittenfett hat keine ZukunftJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 143: Frittenfett hat keine Zukunft
44 Min.Ab 12
Nach einem verpatzten Besuch bei den Eltern seiner deutschen Freundin, erleidet ein Türke einen Zusammenbruch und setzt das Auto an die Leitplanke. Die Lage eskaliert, als die Eltern seiner Freundin an den Unfallort kommen. - Ein 17-Jähriger soll den Kiosk seiner Tante überfallen haben. Auf der Flucht wird er angefahren und muss ins Krankenhaus. - Eine Mutter findet ihren Sohn, den Juniorchef eines Unternehmens, mit einem Schraubenzieher im Bein im Treppenhaus seines Büros.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1