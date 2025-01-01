Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Die taucht nix

SAT.1Staffel 9Folge 146
Die taucht nix

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 146: Die taucht nix

44 Min.Ab 12

Nach einem Tauchgang im See wird einem Vater schwarz vor den Augen. Doch was erst nach einem Tauchunfall aussieht, deutet schon bald auf einen gefährlichen Plan seines Stiefsohns hin. - Eine Frau wird verletzt und benommen mit Magenkrämpfen vor der Klinik aufgefunden. - Eine Frau geht wegen Angstzuständen nicht mehr vor die Tür. Als sie ihre Freundin einlädt, findet diese sie regungslos auf dem Wohnzimmerboden. Hat ihr ehemaliger Mitbewohner etwas damit zu tun?

