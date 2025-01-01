Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 146: Die taucht nix
44 Min.Ab 12
Nach einem Tauchgang im See wird einem Vater schwarz vor den Augen. Doch was erst nach einem Tauchunfall aussieht, deutet schon bald auf einen gefährlichen Plan seines Stiefsohns hin. - Eine Frau wird verletzt und benommen mit Magenkrämpfen vor der Klinik aufgefunden. - Eine Frau geht wegen Angstzuständen nicht mehr vor die Tür. Als sie ihre Freundin einlädt, findet diese sie regungslos auf dem Wohnzimmerboden. Hat ihr ehemaliger Mitbewohner etwas damit zu tun?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
