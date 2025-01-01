Bauer sucht Frau
Liebes-Amor Arabella Kiesbauer besucht die schönsten Bauernhöfe und idyllischsten Plätze, um die österreichischen Bäuerinnen und Bauern zu verkuppeln. In den Vorstellungsfolgen stellen sich die liebessuchenden Landwirte vor. Nach dem Ende der Bewerbungsphase geht es für die ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten in die Hofwochen. Über allem steht die Frage: Ist am Ende der Funke der Liebe übergesprungen? JOYN erweitert die #BSF-Experience: Ganz neu zur 22. Staffel des ATV-Hits "Bauer sucht Frau" erweitert JOYN das barrierefreie Angebot und bietet die neuen Folgen sowohl im Live-Stream als auch On Demand zusätzlich mit Untertiteln an.
Das ATV-Erfolgsformat: Dating auf dem Land
Arabella Kiesbauer zeigt wieder vollen Einsatz, um in der 22. Staffel von „Bauer sucht Frau“ die einsamen Herzen von Österreichs Bauern und Bäuerinnen zu verkuppeln. Sie reist zu den schönsten Bauernhöfen und idyllischsten Orten in ganz Österreich, um die 15 neuen Landwirte der 22. Staffel vorzustellen. Zwei Bäuerinnen und 13 Bauern wagen das Liebesabenteuer und präsentieren sich den Zuschauer:innen auf JOYN.
22 Staffeln voller Liebe und Romantik
Seit über zwei Jahrzehnten überzeugt „Bauer sucht Frau“ mit authentischen Geschichten, romantischen Abenteuern und packenden Herausforderungen. Jede Staffel bringt neue emotionale Höhepunkte und unvergessliche Liebesgeschichten, die alle in ihren Bann ziehen. Auf viele weitere Staffeln voller Liebe, Romantik und Spannung!
Liebe, Herzklopfen, Tränen und Drama
Neben romantischen Abenden und zärtlichen Gesten stehen auch packende Herausforderungen auf dem Programm. Die Kandidat:innen müssen beweisen, dass sie nicht nur das Herz des Landwirts oder der Landwirtin erobern können, sondern auch das Leben auf dem Bauernhof meistern. Während der Hofwochen erleben die Teilnehmer:innen intensive Momente und müssen sich in verschiedenen Aufgaben beweisen. Diese Mischung aus Romantik und Realität sorgt für Spannung und Emotionen pur! Nach den Hofwochen folgen die Eventfolgen, in denen sich zeigt, ob die Paare weiterhin zusammenbleiben oder getrennte Wege gehen.
Vergangene Hofwochen streamen – JOYN macht’s möglich
Du willst die schönsten Momente und die emotionalsten Geschichten der vergangenen Staffeln noch einmal erleben? JOYN hat's drauf – egal ob im Livestream oder zum Nachsehen in der Mediathek. Hier ist für jeden Fan das Richtige dabei. Streame alle vergangenen Staffeln von „Bauer sucht Frau“ jederzeit kostenlos am Smartphone, Tablet, Smart-TV oder ganz einfach online.