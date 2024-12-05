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Bear Grylls: Stars am Limit

Terry Crews

NatGeoStaffel 6Folge 2vom 05.12.2024
Terry Crews

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Bear Grylls: Stars am Limit

Folge 2: Terry Crews

42 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12

Bear Grylls holt Promis aus ihrer Komfortzone und zeigt ihnen, wie man in der Wildnis überleben kann. In jeder Folge bestreitet der Outdoor-Profi ein Abenteuer mit einer berühmten Persönlichkeit. Mit dabei sind unter anderem Ben Stiller, Channing Tatum, Zac Efron und viele andere.

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