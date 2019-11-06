Beef Battle
Folge 1: Porterhouse Boys
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Bezeichnung "harter Hund" trifft auf Marc Schnitzler zu. Er ist nicht nur Boxer, Tätowierer und Tischlermeister, er steht auch sehr gerne am Grill. Ehrensache, dass bei Marc nur das feinste Fleisch auf dem Rost landet. Porterhouse-Steaks, T-Bone oder Ribe Eye Steaks Bone-In sind seine Favoriten. Als Unterstützung holt sich der Hobby-Grillmeister seinen Kumpel Tom ins Boot, mit dem er den Koch-Profi Shane McMahon schlagen will. Rechte: ProSieben MAXX
Beef Battle
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX