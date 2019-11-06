Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Battle

Action Team - Explosion am Grill

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 4vom 06.11.2019
Action Team - Explosion am Grill

Action Team - Explosion am GrillJetzt kostenlos streamen

Beef Battle

Folge 4: Action Team - Explosion am Grill

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Von Berufs wegen ist Maximilian Helm (31) Location Manager für Actionfilme und Stuntszenen. Der grillbegeisterte Kölner verwöhnt sein Filmteam nach Drehschluss mit den neusten Barbecue-Kreationen. Zusammen mit Teampartner Marcel hat Max nur ein Ziel: Profikoch Shane McMahon mit maximaler Action am Grill zerlegen. Das will er mit der Fleischspezialitäten Flanksteak und einer Iberico-Schwein-Krone schaffen. Rechte: ProSieben MAXX

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Beef Battle
ProSieben MAXX
Beef Battle

Beef Battle

Alle 6 Staffeln und Folgen