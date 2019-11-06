Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Battle

Chicken Gangster

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 7vom 06.11.2019
Chicken Gangster

Chicken GangsterJetzt kostenlos streamen

Beef Battle

Folge 7: Chicken Gangster

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Sinan ist eine feste Größe im deutschen Gangster-Rap. Der Fitness-Freak will Profikoch Stefan Wiertz heute beweisen, dass Hühnerbrüste zu absoluten Grillstars taugen. Wer könnte sich schließlich besser mit Chicks auskennen als Sinan G? Mit einem großen Stück T-Bone Steak, kombiniert mit einfachen, aber raffinierten Beilagen wie dicken Bohnenkernen mit Pecorino-Käse, wollen Sinan und sein Partner Tristan den Kampf für sich entscheiden. Rechte: ProSieben MAXX

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Beef Battle
ProSieben MAXX
Beef Battle

Beef Battle

Alle 6 Staffeln und Folgen